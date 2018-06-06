Я боюсь отпускать ребенка в лагерь. Как понять, готов ли он?

У мам, отправляющих ребенка в лагерь впервые, миллион страхов: вдруг ему там будет плохо? А если будут обижать? Что делать, если он рвался в этот лагерь, но на второй день звонит и рыдает «заберите меня отсюда»? Вроде бы стандартная советская смена длилась 21 день и ничего, никто не умер. Может это наше вертолётное родительство сказывается? Разбираемся вместе с психологами.

Екатерина Пухова, детский психолог

Вероятно, для родителей это возможность оставить ребенка как в камере хранения, но для детской психики это травматичный опыт.

Я убеждена,

что до 7-9 лет (зависит от индивидуальных особенностей ребёнка) отправлять дошкольников в детский лагерь на попечение чужого взрослого — неверно, неправильно и вредно.

В 3-4 года, когда родитель играет важнейшую роль в способности перерабатывать реальность, нельзя отправлять ребенка в лагерь не семейного типа, отрывать от семьи и помещать в новые условия без возможности привыкнуть к ним через родителя.

До 7-9 лет отлично подходят семейные лагеря. Там ребенок находится вместе с родителями: он мягко адаптируется, пробует проживание в коммуне и решает, подходит ли ему такая форма. Семейный лагерь идеален как переходный к детскому.

Кроме того, очень важно, насколько легко ребенок остается без родителей. Если он согласился поехать, но вскоре звонит и просит его забрать, значит он психологически не готов. Нужно хотя бы навестить ребенка и узнать, что случилось. Если он изгой или его травят, конечно, нужно его забирать из лагеря: если родитель не спасает, не отвечает на просьбы о помощи — ребенку больше не на кого положиться.

С младшего подросткового возраста, с 10-11 лет, летние лагеря могут нести продуктивный опыт, так как общение с ровесниками выходит на первый план.

Для дошкольников и младших школьников идеальным вариантом все же остаются семейные лагеря.

Дарья Савченко , детский психолог, кандидат психологических наук, руководитель благотворительного проекта «Опора».

Если ребенку везде комфортно, он стремится к общению, поездки в лагеря можно пробовать.

Обратите внимание, комфортно ли ему ориентироваться на требования, которые предъявляет социальный взрослый (учитель, тренер, воспитатель).

Проследите, насколько он спокоен, чувствует ли себя уверенно в компании сверстников, насколько легко ему прощаться с вами, как вы потом встречаетесь.

Что важно при этом учесть?

Не стоит ориентироваться на советские нормы: то время исключало множество опасностей, которые есть сейчас. У многих взрослых, постоянно ездивших в лагеря в детстве, остались самые нерадужные воспоминания — и это не всегда афишируется. «Мы ездили в лагеря/ходили в круглосуточные ясли/жили в интернате… и ничего» — это заблуждение сродни «нас били и ничего, людьми выросли». Сегодня мы не можем быть уверены в идеальности той реальности, которая была в советских пионерских лагерях.

Ни один общий

совет не заменит вам наблюдения за собственным ребенком.

С 3-4-5 лет ребенок постепенно становится более самостоятельным и независимым от родителей. Это возможно, если первые годы жизни кто-то из близких был рядом и поддерживал его; если ребенок успел напитаться любовью и чувствует себя достаточно уверенным; если он не беспокоится в случае физического отсутствия родителя, знает, что его любят и ему обязательно помогут. В этом возрасте для ребенка жизненно важно иметь возможность в любое время пообщаться с родителями, получить их поддержку.

Могут возникнуть и объективные ситуации, когда поддержка потребуется не только по желанию ребенка, а сама ситуация продиктует ее необходимость. Отправлять ребенка в лагерь раньше 6-7-летнего возраста я бы не рекомендовала.

Важно понимать, что лагерь — услуга для родителей, это возможность отправить ребенка и заняться своими делами. Родители имеют на это право, но у детей психологической потребности в подобных поездках нет.

В 7 лет — при условии, что он едет вместе с кем-то из старших друзей, братьев-сестер, недалеко и ненадолго, — можно попробовать. До 7 лучше обращаться к родственникам, чтобы посидели с ребенком. У ребенка таким образом появится опыт пребывания не рядом с мамой, но вместе с близким заботливым взрослым. Это хороший промежуточный вариант.

Ближе к подростковому возрасту лагерь (детский/спортивный/геологический) уже может стать важным опытом в подготовке к взрослой жизни. Подростки стремятся найти для себя старшего товарища (не своего родителя), и от того, кем окажется это товарищ, может зависеть многое. Вожатый лагеря вполне может оказаться положительным персонажем и оказать хорошее влияние на ребенка.

Еще интересное:

Что делать, чтобы уберечь своих детей: 40 важнейших правил безопасности

Почему подросток «ничего не хочет». 4 причины

20 способов перестать жертвовать собой ради детей

Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.