Лучшие детские футбольные школы России

Совсем скоро Россия будет принимать у себя чемпионат мира по футболу. И даже если вы не фанаты этого вида спорта, трудно будет остаться в стороне от всеобщего оживления. Куча футбольной атрибутики, приезжие болельщики и ощущение спортивного праздника — все это ждет нас с 14 июня по 15 июля. И на этой волне многие малыши могут сказать вам: «Я тоже хочу быть футболистом!».

Куда бежать, кому отдать начинающего Месси? Мы сделали для вас подборку из 11 лучших (по нашему мнению) детских футбольных школ.

Школа футбольного клуба «Барселона»

Город: Москва и Московская область.

Возраст: с 3 до 13 лет.

Чем отличается: в этой школе футболистов учат играть по методике, которую использует самый успешный клуб последних лет — «Барселона». Тренерский процесс курирует Жорди Гратакос Гайола, имеющий лицензию высшей категории UEFA Pro. В школе 4 возрастные группы, подходящие для разного уровня подготовки. Все тренировки проводятся строго по технологии ФК «Барселона», у каждого ребенка есть своя статистика, по которой тренер находит индивидуальный подход к любому малышу. Постоянные тренировки, игры и международные соревнования.

Академия «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова

Город: Москва.

Возраст набора: с 6 до 10 лет.

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Артем Дзюба, Чем отличается: из этой школы выпустились Егор Титов Павел Погребняк и много других известных футболистов. Почти 10 лет назад для юных спортсменов клуб построил три новых поля, два из них — с подогревом. Здесь есть спортивный городок, тренажерный зал и вратарский городок, специально для молодых голкиперов. Школа постоянно принимает участие в различных соревнованиях и традиционно занимает первое место в первенстве дублеров российской Премьер-лиги. У академии есть программа летнего лагеря для детей с любым уровнем подготовки.

Школа FootyBall

Город: Москва.

Возраст набора: с 2 до 7 лет.

Чем отличается: занятия проводятся в маленьких группах, поэтому у тренера есть время для каждого ребенка. Родители могут наблюдать за тренировками из удобного кафе. Есть программы для разных уровней подготовки, занятия длятся по 45 минут, после которых дети могут еще пообщаться друг с другом в игровой комнате. На занятиях постоянно дежурит врач, хотя задания для маленьких футболистов несложные и совершенно безопасные. В школе есть свой английский клуб, где детей в игровой форме учат английскому языку. Есть возможность сходить на бесплатную пробную тренировку. Эта школа поможет малышам определиться, нравится ли им играть в футбол и хотят ли они связать с этим спортом свою жизнь.

Академия «Динамо» им. Яшина

Город: Москва.

Возраст набора: с 6 до 10 лет.

Кирилл Комбаровы, Федор Смолов, Чем отличается: государственная (бесплатная) спортивная школа. Ученики старших классов тут тренируются рядом с основным и молодежным составом команды «Динамо», что дает возможность увидеть работу профессионалов вблизи. Занятия проводятся круглый год, для жителей других городов на базе академии есть интернат. Отбор в группы проходит дважды в год — весной и осенью. Кроме постоянных тренировок, дети в академии часто ездят на различные соревнования. Из этой школы выпустились Дмитрий Никита Чичерин и много других футболистов.

Академия «Локомотив»

Город: Москва.

Возраст набора: с 5 до 13 лет.

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Чем отличается: большое внимание в школе уделяется дисциплине и развитию человеческих качеств, а не только духу соперничества.

Здесь воспитывают будущих игроков «Локомотива», так что и требования к ученикам — высокие. Играют тут по схеме 1−4-3−3. В академии тщательно следят за здоровьем игроков с помощью современного медицинского центра. Для тех, кто не готов заниматься футболом всю жизнь, но поиграть хочет, при академии есть футбольная секция для пяти возрастных групп. Один из выпускников школы — полузащитник сборной России Алексей Миранчук (и мы, кстати, знаем, какие мультики у него самые любимые).

Академия ЦСКА

Город: Москва.

Возраст набора: с 6 до 11 лет.

Чем отличается: строгий набор, но при этом не прошедших в основную (бесплатную!) группу детей могут взять в ДЮСШ ЦСКА-2, откуда потом можно перевестись в первую группу, показав хорошие результаты. И да, в ЦСКА берут даже девочек! Своих команд у них нет, но они могут заниматься вместе с мальчиками. В школе ребята проходят обучение на двух искусственных футбольных полях и двух искусственных мини-футбольных полях, в спортивном и тренажерных залах. Кроме того, комплекс оснащен современным медицинским кабинетом. Среди известных выпускников академии сплошь наши звезды — Акинфеев, Нигматуллин, Щенников и т. д.

Школа «Крылья советов»

Город: Москва.

Возраст набора: с 8 до 16 лет.

Чем отличается: государственная школа с футбольным уклоном, поэтому для прошедших отбор — обучение бесплатное. Набор идет раз в год, и он довольно строгий. В школе работает коллектив профессионально подготовленных тренеров, всего их 23, один из них имеет почетное звание «Заслуженный тренер России». В школе есть традиция летних лагерей и выпускных вечеров. На базе школы проводится очень много товарищеских матчей, команды часто выезжают на соревнования.

Центр спорта и образования «Чертаново»

Город: Москва.

Возраст набора: с 5 до 10 лет.

Чем отличается: долой мысли о «мужском» виде спорта — здесь есть группа для девочек и, пожалуй, это главное отличие от остальных спортивных школ. Государственная школа предоставляет бесплатное обучение тем, кто прошел отбор, а с 13 лет также на бесплатной основе начинает предоставлять всю спортивную экипировку. Лучшие футболисты получают стипендию и занимаются любимым видом спорта, не отрываясь от учебы. Футболисты выпускного года начинают выступать в третьем (любительском) и втором (профессиональном) дивизионах Первенства России за молодежные команды «Чертаново» и заранее получают ценный опыт игр во «взрослом» футболе.

Академия «Зенита»

Город: Санкт-Петербург.

Возраст набора: с 5 до 9 лет.

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Вячеслав Малафеев, Александр Кержаков. Чем отличается: широкая сеть филиалов каждый год отбирает лучших игроков для обучения в академии. В школе футболисты занимаются по трем типам тренировочных занятий: технико-тактические, теоретические и психологические, физподготовка. Для всех возрастов используется одна тактическая схема 1−4-3−3 и ее вариации. Учащиеся не только бегают по полю, но и разбирают последние матчи, ищут ошибки и выстраивают стратегии игры. Из этой академии многие ученики переходят сразу в большой футбол. Среди ее выпускников — Андрей Аршавин

Академия ФК «Краснодар»

Город: Краснодар и Краснодарский край.

Возраст набора: с 5 до 11 лет.

Чем отличается: большая сеть филиалов помогает охватить огромное количество городов. Школа новая, поэтому знаменитых выпускников у нее еще нет. Но академию уже хвалят за креативность тренировок, отсутствие монотонности и невероятный прогресс учащихся. У школы очень хорошее оснащение — два крытых манежа, восемь натуральных стадионов, два синтетических, современный медцентр. Цели тут — не титулы и сертификаты, а рост над собой и переход в высшую лигу. Программа академии называется «Культура футбола», ее цель — развитие культуры игры, творческих способностей и креативности. Но в основном обучение тут идет атакующему футболу, голкиперам лучше поискать что-то другое.

Немецкая футбольная школа FC Stuttgart

Город: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ставрополь, Ташкент, Воронеж, Тобольск, Владикавказ, Ростов.

Возраст набора: с 4 до 16 лет.

Чем отличается: единственная в России школа, работающая по немецким стандартам. Европейские методики обучения, сборы в Германии, постоянные товарищеские матчи с немецкими детскими командами. Школа гарантирует подписание контракта с немецким клубом в случае успешного завершения обучения. Заодно в школе учат немецкому, лишним тоже не будет. В школу периодически приезжают звезды немецкого футбола, которые лично помогут малышам в тренировках. Тренера очень внимательно следят за уровнем подготовки и всегда помогают личным советом. Стоит, правда, такое обучение недешево, но результат — гарантирован.

Спортивного вам настроения!