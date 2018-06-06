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Изменились ли летом 2018 года цены на пришкольные лагеря?
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Изменились ли летом 2018 года цены на пришкольные лагеря? 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Цены остались прежними — 162 рубля в день при двухразовом питании ребенка.
С 3 июня в Волгограде стартовал сезон работы пришкольных дневных лагерей. За первые две смены 120 уже открывшихся пришкольных лагерей примут 15 тыс. 945 юных волгоградцев. Длительность смен составит 18 рабочих дней. Лагеря, как и прежде, делятся на оздоровительные и профильные.
«Родители будут по-прежнему вносить только 6% от полной стоимости путёвки, а именно: 162 руб. за пребывание ребенка в пришкольном лагере с двухразовым питанием и 183 руб. — с трёхразовым в день», — сообщили в администрации Волгограда.
Местные власти планируют потратить на отдых детей летом 2018-го более 42 млн руб.
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