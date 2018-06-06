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Около 1,8 млн ребят начали проводить лето в более 22 тыс. организациях отдыха детей и их оздоровления РФ
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Около 1,8 млн ребят начали проводить лето в более 22 тыс. организациях отдыха детей и их оздоровления РФ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
«Массовый заезд детей в организации отдыха и оздоровления детей начат в 70 регионах страны. Начали свою работу более 22 тыс. организаций отдыха детей и их оздоровления, в которые заехало около 1,8 млн детей. Всего в ходе первой оздоровительной смены планируется работа порядка 40 тыс. организаций. По данным органов образования России в летнюю оздоровительную кампанию 2018 г. запланирован отдых более 6 млн детей в 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления», — говорится в сообщении.
При этом особое внимание уделено отдыху и оздоровлению социально незащищенных групп детей (детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей). В приоритетном порядке будет организован отдых более 160 тыс. детей данной категории. Кроме этого, в оздоровительных учреждениях всех типов планируется отдых для 80 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.
В материале уточняется, что в общее число оздоровительных учреждений, запланированных к работе в текущем году, вошли загородные лагеря, загородные лагеря санаторного и палаточного типа, лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха, а также санатории, которые планируют принимать участие в летнем оздоровлении детей.
В настоящее время санитарно-эпидемиологические экспертизы Роспотребнадзором проведены в отношении более чем 41 тыс. оздоровительных организаций, обратившихся за получением соотвествующих заключений. В ходе контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований к условиям отдыха и оздоровления детей было установлено, что учредители 455 организаций, которые уведомили органы Роспотребнадзора о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, не соответствуют требованиям санитарных правил и фактически не готовы к приему детей.
В целом по результатам контрольно-надзорной деятельности в период подготовки организаций отдыха и оздоровления детей, за выявленные нарушения санитарного законодательства было составлено более 4,7 тыс. протоколов об административном правонарушении и вынесено более 3,5 тыс. постановлений о назначении административного штрафа на сумму свыше 16 млн руб.
«Ситуация по летней оздоровительной кампании 2018 г. остается на особом контроле Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 1,8 млн ребят начали проводить лето в более 22 тыс. организациях отдыха детей и их оздоровления РФ Число вылеченных в Москве детей из других регионов выросло на 30% благодаря проекту «Столица здоровья» Почти 700 детей и подростков бесплатно отдохнут летом в городских лагерях в центре Москвы
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