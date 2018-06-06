Форум юных граждан прошел в Свердловской области

В Свердловской области состоялся VII Форум юных граждан «Будущее строим вместе». Основной темой сборов в этом году стала «Подростковая безопасность». Форум объединил активных юных граждан Свердловской области и Пермского края — членов Российского движения школьников и Ассоциации учащейся молодежи.

Проведение данного мероприятия направлено на вовлечение молодого поколения в систему принятия решений, затрагивающих интересы несовершеннолетних, привлечение детей к участию в общественной жизни, воспитание у них гражданственности и патриотизма.

«Нам важно научиться сохранять жизнь и здоровье детей. Взрослые иногда не понимают, что происходит с детьми, почему они поступают именно так и никак иначе. Поэтому мы и решили спросить у самих детей, узнать их отношение к тем рискам, с которыми они сталкиваются. Начиная с ситуаций, когда ребёнка окружает стая собак, и заканчивая поведением при пожарах и террористических актах. Конечно, это обязанность взрослых — сделать так, чтобы улицы и учреждения были безопасны. Но самому ребёнку важно научиться действовать в опасных ситуациях. Наверное, это и есть основные мотивы, которые и побудили нас к такому диалогу с детьми», — отметил Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков

Напомним, что в Свердловской области ежегодно, начиная с 2012 года, проходит Форум юных граждан Свердловской области, который организуют Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области и региональное отделение Российского детского фонда при участии исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

В течение трёх дней ребята из разных муниципалитетов региона пытались выявить и сформулировать основные проблемы детства, связанные с обеспечением безопасности в их жизни. Участники посещали мастер-классы по выбранным направлениям: «Информационная безопасность», «Конфликты и способы их решения», «Безопасность в школе», «Личная безопасность» и «Подростковая преступность». Помимо этого, для участников форума проводились развлекательные мероприятия: интеллектуальные конкурсы, флешмобы, тематический квест, игры на сплочение, ток-шоу, экскурсии в парк «Россия — моя история» и Ельцин Центр . В финальный день форума состоялась встреча с представителями органов власти Свердловской области: первым заместителем министра общего и профессионального образования Ниной Журавлевой, заместителем председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимиром Власовым , секретарем Общественной палаты региона Сергеем Полыгановым.

По итогам ребята подготовили меморандум, в который вошли предложения, высказанные во время форсайт-сессий. В частности, участники форума предложили правительству Свердловской области развивать программы профессионального самоопределения для старшеклассников, активизировать внутрироссийские и международные связи, направленные на взаимодействие старшеклассников, ввести в общеобразовательные школах и учреждениях НПО ознакомительные тематические занятия о безопасном общении и взаимодействии в сети Интернет. Своим сверстникам ребята пожелали активнее участвовать в мероприятиях, позволяющих сформировать и обозначить собственное мнение и высказать его заинтересованным организациям и профессионалам, от которых напрямую зависит развитие безопасного и перспективного детства.

Напомним, в прошлом году Форум юных граждан был посвящен развитию на Урале Российского движения школьников, в 2016 году — Уральской инженерной школы, также ранее на форуме поднимались вопросы социальной безопасности, рассматривались проект «Города доброжелательные к детям» и положения Национальной стратегии действий в интересах детей и многие другие вопросы.