Омичи жалуются на состояние детской площадки

В одном из омских пабликов соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото ржавой горки, ведущей в лужу, и качели, похожей на виселицу. Люди жалуются, что такие условия для детей во дворе дома по ул. 4-й Транспортной в Октябрьском округе.

В комментариях омичи бурно обсуждают этот пост, но сходятся во мнении, что вместо жалоб лучше организовать жителей и самим заняться благоустройством.

«Мужиков со всех дворов собрали и сделали детям двор! Скинулись и купили качели, турники, раз наше государство не может выделить на это средства. Дети — наше будущее, не будет условий для них, потом самим же и пожинать плоды», — пишет Анастасия Иванищева.