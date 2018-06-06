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На Кипре мальчик из России едва не утонул в бассейне, пишут СМИ
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На Кипре мальчик из России едва не утонул в бассейне, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
АФИНЫ, 6 июн — РИА Новости. На Кипре четырехлетний ребенок туристов из России упал в бассейн и едва не утонул, мальчик в тяжелом состоянии перевезен в больницу в Никосии, сообщает газета «Филелефтерос».
ЧП произошло во вторник вечером в районе Перистерона на северо-западе Кипра, куда семья приехала в отпуск неделю назад.
По информации издания, родители не усмотрели за ребенком, он упал в бассейн и начал тонуть. Родители достали мальчика из воды, оказали первую помощь и вызвали скорую. Мальчика перевезли вначале в больницу в Пафос, а затем на вертолете переправили в Никосию.
Мальчик находится в очень тяжелом состоянии, сообщают СМИ.
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