На Кипре мальчик из России едва не утонул в бассейне, пишут СМИ

АФИНЫ, 6 июн — РИА Новости . На Кипре четырехлетний ребенок туристов из России упал в бассейн и едва не утонул, мальчик в тяжелом состоянии перевезен в больницу в Никосии, сообщает газета «Филелефтерос».

ЧП произошло во вторник вечером в районе Перистерона на северо-западе Кипра, куда семья приехала в отпуск неделю назад.

По информации издания, родители не усмотрели за ребенком, он упал в бассейн и начал тонуть. Родители достали мальчика из воды, оказали первую помощь и вызвали скорую. Мальчика перевезли вначале в больницу в Пафос, а затем на вертолете переправили в Никосию.

Мальчик находится в очень тяжелом состоянии, сообщают СМИ.