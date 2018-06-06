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На Кипре произошло второе за сутки ЧП с ребенком
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На Кипре произошло второе за сутки ЧП с ребенком 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 6 июн — РИА Новости. Второе за сутки чрезвычайное происшествие с детьми произошло на Кипре — четырёхлетний мальчик из Кореи упал в бассейн в туристическом комплексе в Пафосе, сообщает издание «Филелефтерос».
Семья туристов из Кореи лишь за день до этого приехала в отпуск на Кипр. Родители не уследили за мальчиком и он упал в бассейн. Ребёнок был перевезён сначала в больницу в Пафосе, а затем в Никосию, состояние мальчика оценивается как очень серьёзное, пишет газета.
По сообщениям кипрских СМИ, аналогичное происшествие произошло во вторник с четырёхлетним ребёнком туристов из России. Он упал в бассейн в частном доме в районе Перистерона на северо-западе Кипра, куда семья приехала в отпуск неделю назад. По информации СМИ, родители не усмотрели за ребёнком, он упал в бассейн и начал тонуть. Родители достали мальчика из воды, оказали первую помощь и вызвали скорую. Мальчика сначала доставили в местную больницу, затем перевезли вначале в больницу в Пафос, а после этого на полицейском вертолете переправили в Никосию. Мальчик находится в очень тяжёлом состоянии, сообщают СМИ.
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