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СМИ: на Кипре мальчика из России госпитализировали после падения в бассейн
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СМИ: на Кипре мальчика из России госпитализировали после падения в бассейн 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
На Кипре четырехлетний мальчик из России был доставлен в медицинское учреждение после того, как едва не утонул в бассейне. Об этом сообщает The Cyprus Mail.
Отмечается, что инцидент произошел на курорте в Перистероне, который находится в округе Пафос. Ребенок отдыхал вместе с родителями. Его обнаружили в бассейне около дома, в котором семья жила во время отдыха.
По данным полиции, мальчик случайно упал в бассейн по недосмотру. После обнаружения его отвезли медицинский центр Полис Хрисоксу, а затем в главную больницу Пафоса. Позднее было принято решение перевезти его на вертолете в больницу Никосии.
Ранее власти рассказали о состоянии пострадавших в иркутском ТРК детей.
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