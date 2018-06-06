Омский следком по сообщениям СМИ начал проверку состояния детской площадки

Как сообщают в СКР России по Омской области, после публикации в СМИ сообщения о состоянии детской площадки на ул. 4-й Транспортной в Омске была начата проверка.

По предварительным данным, находящиеся на детской площадке качели с веревкой и ржавая железная горка представляют собой потенциальную опасность для здоровья детей, в связи с чем в ходе проверки следователи намерены установить организацию, обязанную содержать сооружения в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность детей, дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц, а также принять меры по приведению площадки в надлежащее состояние. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.