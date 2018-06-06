Ещё
Омский следком по сообщениям СМИ начал проверку состояния детской площадки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Омский следком по сообщениям СМИ начал проверку состояния детской площадки 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщают в СКР России по Омской области, после публикации в СМИ сообщения о состоянии детской площадки на ул. 4-й Транспортной в Омске была начата проверка.
По предварительным данным, находящиеся на детской площадке качели с веревкой и ржавая железная горка представляют собой потенциальную опасность для здоровья детей, в связи с чем в ходе проверки следователи намерены установить организацию, обязанную содержать сооружения в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность детей, дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц, а также принять меры по приведению площадки в надлежащее состояние. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
АиФ-Омск: последние новости
1 июня в омском ТЮЗе детей поздравит Леонид Якубович К летнему отдыху будьте готовы! В Омской области начинаются каникулы Омичи жалуются на состояние детской площадки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить11
Горячий тест: узнайте фильм по эротической сцене3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Смерть актрисы: кто убил Анастасию Иванову36
Ляпы в советских кинохитах10
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
02:58
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Кино
06:49
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение