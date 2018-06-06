В Калининградской области отметили День эколога

Ещё один взмах лопатой — и две туи и самшит теперь каждый день будут радовать глаз воспитанников Владимировского детского сада. Вечнозелёные деревья, подаренные компанией «К-Поташ Сервис», в День экологии помогают сажать даже самые маленькие дети.

— Ребёнок, то есть, человек изначально часть природы. И чтобы сохранить её, чтобы мы жили не в поле, там, чистом, а чтобы эти деревья, цветы и так далее, вся красота, которая нас окружает, чтобы её сохранить, нужно её беречь.

Больше всего детям по душе плодоносящие растения. На грядках и в теплицах возле детского сада растут помидоры, огурцы, малина и клубника. Ребята с удовольствием помогают воспитателям собирать урожай.

Тамара Романчик, заведующая Владимировским детским садом:

— Я хочу сказать, что вы просто не представляете радость у детей в глазах, когда идёт сбор. Это же сделано своими руками.

Деревья — лёгкие нашей планеты. Эту истину детям стараются донести и на лекции об окружающей среде. О том, почему так важно беречь природу, рассказывает главный эколог «К-Поташ Сервис» Елена Рацназарова.

Елена Рацназарова, главный эколог «К-Поташ Сервис»:

— Чтобы они бережно относились к природе, это надо прививать с детства. Так как экологическая обстановка у нас на Земле, к сожалению, не улучшается, и надо уже сейчас думать о нашем будущем и прививать детям с самого детства заботу о живой природе.

Благодаря стараниям ребят, молодые саженцы прочно укрепились в земле. Теперь они с каждым годом будут расти всё выше и выше, напоминая детям, что только бережное отношение к природе поможет сохранить чистый воздух и зелёные леса на нашей планете.