Ещё
В Калининградской области отметили День эколога
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В Калининградской области отметили День эколога 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Ещё один взмах лопатой — и две туи и самшит теперь каждый день будут радовать глаз воспитанников Владимировского детского сада. Вечнозелёные деревья, подаренные компанией «К-Поташ Сервис», в День экологии помогают сажать даже самые маленькие дети.
Марина Белинская, житель посёлка Владимирово:
— Ребёнок, то есть, человек изначально часть природы. И чтобы сохранить её, чтобы мы жили не в поле, там, чистом, а чтобы эти деревья, цветы и так далее, вся красота, которая нас окружает, чтобы её сохранить, нужно её беречь.
Больше всего детям по душе плодоносящие растения. На грядках и в теплицах возле детского сада растут помидоры, огурцы, малина и клубника. Ребята с удовольствием помогают воспитателям собирать урожай.
Тамара Романчик, заведующая Владимировским детским садом:
— Я хочу сказать, что вы просто не представляете радость у детей в глазах, когда идёт сбор. Это же сделано своими руками.
Деревья — лёгкие нашей планеты. Эту истину детям стараются донести и на лекции об окружающей среде. О том, почему так важно беречь природу, рассказывает главный эколог «К-Поташ Сервис» Елена Рацназарова.
Елена Рацназарова, главный эколог «К-Поташ Сервис»:
— Чтобы они бережно относились к природе, это надо прививать с детства. Так как экологическая обстановка у нас на Земле, к сожалению, не улучшается, и надо уже сейчас думать о нашем будущем и прививать детям с самого детства заботу о живой природе.
Благодаря стараниям ребят, молодые саженцы прочно укрепились в земле. Теперь они с каждым годом будут расти всё выше и выше, напоминая детям, что только бережное отношение к природе поможет сохранить чистый воздух и зелёные леса на нашей планете.
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде прошел первый детский фестиваль профессий В детском саду №48 дети заболели менингитом и энтероколитом В перинатальном центре родился тридцатитысячный малыш
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить11
Горячий тест: узнайте фильм по эротической сцене3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Смерть актрисы: кто убил Анастасию Иванову36
Ляпы в советских кинохитах10
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
02:58
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Кино
06:49
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение