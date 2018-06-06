Более 800 пришкольных лагерей начали работу на Дону

Более 800 пришкольных лагерей начали работу в Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, на Дону посещать пришкольные лагеря во время летних каникул могут 50 тыс. детей.

В 2018 году запланировано 820 профильных смен, в том числе спортивно-оздоровительные, туристско-краеведческие, естественнонаучные, технические, художественные, социально-педагогические смены, а также антинаркотической направленности.

В лагерях будут организованы спортивные и туристические мероприятия. Уже разработаны 255 дополнительных образовательных программ в области физкультуры и спорта.