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Более 800 пришкольных лагерей начали работу на Дону
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Более 800 пришкольных лагерей начали работу на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 800 пришкольных лагерей начали работу в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, на Дону посещать пришкольные лагеря во время летних каникул могут 50 тыс. детей.
В 2018 году запланировано 820 профильных смен, в том числе спортивно-оздоровительные, туристско-краеведческие, естественнонаучные, технические, художественные, социально-педагогические смены, а также антинаркотической направленности.
В лагерях будут организованы спортивные и туристические мероприятия. Уже разработаны 255 дополнительных образовательных программ в области физкультуры и спорта.
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