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Число посетивших в учебном году Музей Победы школьников выросло почти втрое
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Число посетивших в учебном году Музей Победы школьников выросло почти втрое 

Агентство «Москва» 1 час назад
Число школьников, посетивших за 2017-2018 учебный год Музей Победы, выросло до 350 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«С сентября 2016 г. по конец апреля 2017 г. в музее побывало 127 тыс. учащихся. А за 2017-2018 учебный год количество юных посетителей практически утроилось — это 350 тыс.», — приводятся в сообщении слова директора музея Александра Школьника.
Он подчеркнул, что музей стал больше ориентироваться на детскую аудиторию. «Среди новых проектов — „Елка Победы“, детский клуб „Лето Побед“, совместная программа с департаментом образования Москвы „Кадетский класс в Музее Победы“. В целом в музее действует около 40 образовательных программ для детей», — отмечается в сообщении.
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