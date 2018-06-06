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Студенты-волонтеры ПИФКиС подарили детям праздник
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Студенты-волонтеры ПИФКиС подарили детям праздник 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Студенты-волонтеры 2 курса ПИФКиС приняли активное участие в подготовке и проведении праздничного мероприятия в детском центре физической реабилитации и спорта «Гросско».
На празднике в РЦ «Гросско», посвященном Международному дню защиты детей, звучало много искренних и добрых пожеланий ребятым и их родителям. В концерте приняли участие замечательные артисты — дети с ограниченными возможностями здоровья.
Счастливые улыбки на их лицах были самой большой наградой для организаторов праздника и всех присутствующих.
Участие студентов-волонтеров ПИФКиС было отмечено Благодарственным письмом директора Центра Н. А. Гросс.
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