Студенты-волонтеры ПИФКиС подарили детям праздник

Студенты-волонтеры 2 курса ПИФКиС приняли активное участие в подготовке и проведении праздничного мероприятия в детском центре физической реабилитации и спорта «Гросско».

На празднике в РЦ «Гросско», посвященном Международному дню защиты детей, звучало много искренних и добрых пожеланий ребятым и их родителям. В концерте приняли участие замечательные артисты — дети с ограниченными возможностями здоровья.

Счастливые улыбки на их лицах были самой большой наградой для организаторов праздника и всех присутствующих.

Участие студентов-волонтеров ПИФКиС было отмечено Благодарственным письмом директора Центра Н. А. Гросс.