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Детсады в Троицком районе реализуют творческие и исследовательские проекты
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Детсады в Троицком районе реализуют творческие и исследовательские проекты 

АиФ — Алтай 50 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Шесть детских садов Троицкого района получили гранты Фонда Александра Прокопьева, на которые они смогут реализовать патриотические, спортивные и исследовательские проекты.
Руководители и воспитатели сельских детсадов уверены, что каждый ребенок талантлив, а задача взрослых — помочь им раскрыться. Поэтому они стараются увлечь ребенка, предоставив ему дело по душе. И исследовательские проекты, которые были созданы в рамках конкурса Фонда, свидетельствуют о разносторонности их воспитанников.
Презентация проектов, на которой присутствовал депутат Государственной думы Александр Прокопьев, проходила с участием детсадовцев.
Так, юный исследователь, воспитанник детского сада «Солнышко» Замин Ибадуллаев с увлечением рассказывал присутствующим в зале о пользе молока и о том, как в домашних условиях можно приготовить различные молочные продукты. А чтобы доказать, насколько вкусен домашний творог, сливки, сметана, он угостил ими гостей. Воспитатель Елена Игаева рассказала, что на выигранные деньги будет оборудован актовый зал в детском саду, где ребятишки проводят эксперименты. Закупят проектор, экран, ноутбук, цветной принтер.
Наукой интересуются и воспитанники «Рябинушки». Для проведения опытов им необходима современная цифровая лаборатория, которую они хотят оснастить на деньги гранта. Среди победителей также Боровлянский детский сад «Березка», воспитатели которого мечтают превратить территорию в сказочный лес.
О сохранении традиций в изготовлении троицкой игрушки заботятся в детском саду «Родничок», где работает ремесленная мастерская. Изделия маленьких гончаров завоевывают различные награды в конкурсах. Чтобы избежать повреждений игрушек при транспортировке, детскому садику необходима муфельная печь для обжига.
После презентации Александр Прокопьев вручил руководителям детских садов сертификаты на 50 тысяч рублей, которые они могут потратить на реализацию своих проектов.
«Те проекты, которые вы сейчас защищали и успешно защитили, направлены на интеллектуальное, эмоциональное и физическое развитие детей. Вы делаете все, чтобы помочь ребятам развиваться на таком раннем этапе, когда они, как губка, впитывают все. Вы даете им как можно больше возможностей для самореализации. Здесь мы с вами союзники. Фонд тоже занимается непосредственно предоставлением ребятишкам инструментов для их развития: и физического, и интеллектуального. Успехов вам в реализации», — сказал депутат.
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