Подростков могут лишить врачебной тайны

Родители будут иметь право знать, чем болеет их несовершеннолетний подросток, без его согласия. Сейчас доступа к медицинской документации несовершеннолетних старше 15 лет нет — это врачебная тайна. В осеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который может это отменить.

Документ внесли депутаты Самарской губернской думы. Они уверены, что это позволит родителям узнавать о беременности подростков, болезнях, табакокурении, а также употреблении алкоголя и наркотиков, пишет «Коммерсант». Сейчас в законодательстве существует пробел: семейный кодекс говорит о том, что родители отвечают за ребенка до 18 лет, а в других законах, в частности, регулирующих оказание медпомощи, ребенок может принимать решение раньше.

Виктория Дергунова специалист по семейному праву, основатель Общественного движения «Права родителей» «В семейном кодексе написано, что родители имеют право получать информацию о своих детях из любых образовательных и медицинских учреждений без всяких ограничений. По закону ребенком в РФ считается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Но в других федеральных законах, в частности, регулирующих оказание медицинской помощи несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 14-15 лет и старше, действительно, они могут совершать определенные медицинские процедуры, в том числе искусственное прерывание беременности, без получения согласия на это своих законных представителей, то есть родителей. Получается, что медицинские учреждения вопреки семейному кодексу в настоящий момент имеют право отказать родителям в предоставлении информации фактически об их ребенке. Потому что это еще ребенок, он еще не достиг возраста 18 лет. Я думаю, что с целью устранения противоречий это делается».

Однако многие врачи считают, если дети обращаются к врачам сами, значит, они не хотят, чтобы родители знали о результатах каких-то обследований, и предоставление этой информации близким не решит проблемы. Просто дети перестанут идти к врачам, и станут лечиться самостоятельно. Это вопрос доверия между детьми и взрослыми, говорит директор Ассоциации «Народонаселение и Развитие», врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Любовь Ерофеева директор Ассоциации «Народонаселение и Развитие», врач акушер-гинеколог «Я против того, чтобы давать такого рода информацию. Это нужно каждое обстоятельство рассматривать отдельно, но с какой такой стати врачи должны действительно переступать через свою врачебную тайну. Таким образом, уменьшится число подростков и детей, обращающихся к врачам, они будут бояться разглашения. Вот если мы об этом задумаемся, то, в общем-то, ничего хорошего нас не ждет. Считаем, что информация должна быть дозированной, если по каким-то причинам ребенок не хочет, чтобы об этом узнавали родители, то, конечно, это должно сохраняться в тайне. Когда речь идет об оперативном вмешательстве, то до 15 лет родители должны быть поставлены в известность, и они пишут информированное согласие. Девушка 16-17 лет при беременности может до 11 недель думать, а потом принимает окончательное решение, прерывает эту беременность или сохраняет».

Аналогичный законопроект был разработан депутатами Самарской думы еще в марте 2017 года, но комиссия по вопросам социальной политики Федерального собрания тогда рекомендовала не вносить его в Госдуму. Повторно поправки в закон депутаты внесли в мае текущего года.