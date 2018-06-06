Врачам запретят скрывать беременность подростков

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинской документации несовершеннолетних детей старше 15 лет. Документ внесли на рассмотрение депутаты Самарской губернской думы, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению авторов инициативы, соответствующий закон позволит родителям узнавать о беременностях и болезнях своих несовершеннолетних детей, а также о курении табака, употреблении алкоголя и наркотиков. В пояснительной записке отмечается, что подростки зачастую не делятся с мамами и папами такой информацией.