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Врачам запретят скрывать беременность подростков
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Врачам запретят скрывать беременность подростков 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинской документации несовершеннолетних детей старше 15 лет. Документ внесли на рассмотрение депутаты Самарской губернской думы, сообщает «Коммерсантъ».
По мнению авторов инициативы, соответствующий закон позволит родителям узнавать о беременностях и болезнях своих несовершеннолетних детей, а также о курении табака, употреблении алкоголя и наркотиков. В пояснительной записке отмечается, что подростки зачастую не делятся с мамами и папами такой информацией.
Сейчас информация о состоянии здоровья подростков от 15 до 18 составляет врачебную тайну. Родители могут ее получить только с согласия детей, передает "Уралинформбюро".
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