Врачебную тайну могут частично отменить

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение самарские депутаты.

Согласно внесенному документу, врачебная тайна не будет распространятся на медицинские данные подростков 15-18 лет. Если законопроект будет одобрен, то родители смогут получить доступ к информации, касающейся здоровья их детей.

Депутаты Самарской губернской думы уже предлагали законопроект на рассмотрение в Госдуму , который устанавливает право родителей или законных опекунов несовершеннолетних получать всю медицинскую информацию до достижения ими совершеннолетия. В прошлый раз документ не нашел поддержки у комитета Совета федерации по соцполитике.

Уже известно, что законопроект вызовет множество дискуссий. Противники документа утверждают, что если инициативу самарских депутатов одобрят, то это может привести ко множеству проблем во взаимоотношениях между родителями и детьми. Представители общественных организаций считают, что принятие документа может поставить крест на доверительном диалоге ребенка с его родителями.

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