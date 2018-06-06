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Третья серия «Простоквашино» увидела свет
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«Союзмультфильм» выпустил третью серию «Простоквашино» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Союзмультфильм» выпустил новую серию «Простоквашино», ее можно посмотреть на официальном Youtube-канале киностудии. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе «Союзмультфильма».
«Третья серия продолжения одного из самых популярных советских мультфильмов «Простоквашино» доступна для просмотра на Youtube-канале студии. По сюжету нового эпизода в деревню Простоквашино приходят проливные дожди. Погода сказывается на настроении коров, которые перестают давать молоко. Непростую задачу — развеселить коров — пытаются решить Шарик и Матроскин, пока дядя Федор занят уроками», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что первая серия нового «Простоквашино», опубликованная 3 апреля, набрала более 14 млн просмотров за первые сутки. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий мультфильма.
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