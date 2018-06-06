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Отец забыл пятилетнего ребенка в детском саду в Саяногорске
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Отец забыл пятилетнего ребенка в детском саду в Саяногорске 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Отца пятилетнего мальчика могут привлечь к ответственности за то, что он забыл забрать малыша из детского сада в Саяногорске. Об этом сообщили в ГУ МВД по республике Хакасия.
В дежурную часть обратилась заведующая дошкольным учреждением и рассказала, что за мальчиком никто не пришел. Ребенка пришлось поместить в местную больницу.
Позже выяснилось, что мама мальчика ограничена в родительских правах, а папы не было дома. Где был мужчина, и почему не забрал малыша домой, он так и не смог ответить. Нерадивого отца могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Четырехлетний мальчик из России чуть не утонул в бассейне во время отдыха на Кипре. Состояние ребенка врачи оценивают как очень тяжелое.
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