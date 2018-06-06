Семейный фото-уикенд пройдёт во Владивостоке 10 июня

Вход свободный.

10 июня с 12:00 до 15:00 родителей вместе с детьми приглашают провести семейный фото-уикенд вместе с Приморским краевым центром народной культуры, передает пресс-служба учреждения.

В программе:

1. Красочная фотозона, декорированная шарами, в которой можно совершенно бесплатно сделать семейную фотографию на память. На площадке будет работать профессиональный семейный и детский фотограф Александра Павлова , а снимок можно будет уже на следующий день скачать в Интернете.

2. Мастерская для детей по работе с мозаикой от студии Décor-mosaic. Дети смогут своими руками сделать красивое изделие, памятный сувенир, подарок своим близким и забрать его с собой. Участие бесплатное.

3. Просмотр фотовыставки «Расту в Приморье». В экспозиции представлены снимки 26 фотографов, работающих в жанре семейной и детской фотографии. Вход свободный.

Мероприятие состоится при любой погоде по адресу ул. Пушкинская, д. 25 (выставочный зал ПКЦНК). Если будет солнечно, фотосессия пройдет в скверике возле выставочного зала.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону +79841500757 (Александра Павлова).