«Новорожденные не защищены»: из роддомов и поликлиник Челябинска пропала вакцина от туберкулёза

В поликлиниках и роддомах Челябинска закончилась вакцина БЦЖ, а новая федеральная поставка в регион задерживается. Мамы малышей бьют тревогу — в городе высокий уровень заболеваемости туберкулёзом, и в этой ситуации дети оказываются слишком уязвимы.

О проблеме на 74.ru сообщила челябинка Анна. 1 июня она родила второго ребёнка в роддоме областной больницы № 3.

— Сразу после родов с нас собрали согласия на две прививки: БЦЖ и гепатит В, но предупредили, что вакцины БЦЖ пока нет ни в роддоме, ни в поликлиниках. Ждали, что она появится к выписке — не появилась. Поставили только прививку от гепатита и выписали с рекомендацией пройти вакцинацию в поликлинике. Но в поликлинике вакцины тоже нет, а ведь только недавно в СМИ писали про вспышку туберкулёза. Получается, новорожденные не защищены!

Челябинка сетует — из-за перебоев с бесплатными вакцинами старшей дочери приходится ставить зарубежные. Вакцина от полиомиелита вроде появилась в поликлинике, но пока готовились к вакцинации, снова пропала. А теперь и младшему ребёнку ставить прививки придётся за деньги.

В региональном Министерстве здравоохранения подтвердили наличие проблемы с вакциной.

— Сейчас во всей области наблюдается нехватка вакцины БЦЖ, мы ждём централизованной федеральной поставки, вакцина должна поступить в июне, — прокомментировала консультант отдела профилактики и формирования здорового образа жизни Минздрава Челябинской области Ольга Сорокина

В ведомстве добавили, что допускается ставить БЦЖ в течение первого года жизни ребёнка.

В начале прошлого года в Челябинске сложилась непростая ситуация с бесплатной вакцинацией детей — в поликлиниках не оказалось практически половины препаратов для иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок. Подробности — в нашем материале.