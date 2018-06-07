Случай с шестилетней девочкой, обварившейся кипятком, проверит следком Башкирии

В управлении начали доследственную проверку

Материалы дела по несчастному случаю, который произошел с шестилетней девочкой в деревне Ахметово Кушнаренковского района, теперь проверят в республиканском Следственном комитете . Полиция уже передала в ведомство все необходимые документы. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах на ребенка опрокинулось ведро с кипятком.

— Ребенок с термическими ожогами тела был доставлен в районную больницу, состояние оценивается как удовлетворительное, — рассказали в ведомстве.

В ближайшее время решится вопрос, есть ли основание для возбуждения уголовного дела.