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Случай с шестилетней девочкой, обварившейся кипятком, проверит следком Башкирии
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Случай с шестилетней девочкой, обварившейся кипятком, проверит следком Башкирии 

ufa1.ru 17 минут назад
Фото: ufa1.ru
В управлении начали доследственную проверку
Материалы дела по несчастному случаю, который произошел с шестилетней девочкой в деревне Ахметово Кушнаренковского района, теперь проверят в республиканском Следственном комитете. Полиция уже передала в ведомство все необходимые документы. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах на ребенка опрокинулось ведро с кипятком.
— Ребенок с термическими ожогами тела был доставлен в районную больницу, состояние оценивается как удовлетворительное, — рассказали в ведомстве.
В ближайшее время решится вопрос, есть ли основание для возбуждения уголовного дела.
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