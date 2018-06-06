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В Башкирии шестилетняя девочка перевернула на себя ведро с кипятком
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В Башкирии шестилетняя девочка перевернула на себя ведро с кипятком 

ufa1.ru 30 минут назад
Фото: ufa1.ru
В одном из домов Кушнаренковского района произошел несчастный случай, который едва не закончился трагедией. Молодая мама поставила на плиту ведро с водой и вышла на пару минут из дома. На кухне бегала шестилетняя дочка, которая случайно опрокинула ведро с кипящей водой на себя.
Вернувшаяся мама не могла поверить своим глазам и тут же вызвала скорую. Медики подоспели вовремя, оказали необходимую помощь и отвезли маму и дочурку в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она проходит лечение.
— Сейчас проводится проверка и экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.
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