В Башкирии шестилетняя девочка перевернула на себя ведро с кипятком 

В одном из домов Кушнаренковского района произошел несчастный случай, который едва не закончился трагедией. Молодая мама поставила на плиту ведро с водой и вышла на пару минут из дома. На кухне бегала шестилетняя дочка, которая случайно опрокинула ведро с кипящей водой на себя.
Вернувшаяся мама не могла поверить своим глазам и тут же вызвала скорую. Медики подоспели вовремя, оказали необходимую помощь и отвезли маму и дочурку в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она проходит лечение.
— Сейчас проводится проверка и экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.