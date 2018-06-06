В Башкирии шестилетняя девочка перевернула на себя ведро с кипятком

В одном из домов Кушнаренковского района произошел несчастный случай, который едва не закончился трагедией. Молодая мама поставила на плиту ведро с водой и вышла на пару минут из дома. На кухне бегала шестилетняя дочка, которая случайно опрокинула ведро с кипящей водой на себя.

Вернувшаяся мама не могла поверить своим глазам и тут же вызвала скорую. Медики подоспели вовремя, оказали необходимую помощь и отвезли маму и дочурку в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она проходит лечение.