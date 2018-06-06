Федор Катасонов призвал родителей прививать детей сверх графика

Известный педиатр Федор Катасонов опубликовал в своем фейсбуке заметку «О неоправданном доверии к государственной медицине», в которой рассказал о том, что «в нашей стране, чтобы быть осознанным родителем, недостаточно слушать врачей из поликлиник». Если государственная медицина говорит о том, что «ребенок привит по возрасту», — это не значит, что ребенок защищен.

Врач проиллюстрировал мысль примерами трагедий, произошедших в Москве: «В воскресенье в Москве погибла 6-летняя девочка. Молниеносная форма менингококцемии — сгорела за несколько часов. Многие знают про 2-летнего мальчика, впавшего в вегетативное состояние на Азорах (сейчас он уже в Москве). Точно не знаю, но с вероятностью больше 95% это был эпиглоттит. У меня была аналогичная история с 13-летним парнем, который потерял кору головного мозга, пока его везли к нам в реанимацию (я ещё в больнице работал). Был здоровый ребёнок — стал овощ*». И рассказал о том, что от инфекций, унесших жизни детей, можно было привиться.

«Прививки от менингококка, и от гемофильной палочки, вызывающей эпиглоттит, есть. Но они не входят в календарь (гемофильную палочку в последнее время стали делать шире, но всё равно поликлиники жмутся делать комбинированные вакцины, типа Пентаксима или Инфанрикс Гекса, которые содержат компонент от гемофильной палочки). Врачи не только не сообщают пациентам, что есть опасные инфекции, от которых можно защититься, пусть за деньги, но и приносят ложное успокоение, утверждая, что ребёнок, привитый по госкалендарю, это полностью защищённый ребёнок».

Врач призвал родителей не полагаться на государственную медицину, а делать дополнительные вакцины, которые защитят детей от опасных заболевания.

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