Спасатели освободили от грузовика 3-летнего водителя

«Сегодня утром, 6 июня, к спасателям обратилась женщина с просьбой помочь ее маленькому сыну, — говорится в сообщении МАСС. — Ребенок играл с пластмассовым грузовиком, у которого с передней стороны на бампере имеется отверстие для веревки. Ребенок просунул пальчик в отверстие игрушки, но вытащить обратно уже не смог».

Мать, к сожалению, находилась дома одна — супруг был на работе. Женщина попыталась перекусить пластик ножницами, но у нее не хватило сил. По указанному адресу на улице Кирова выехал экипаж спасателей МАСС. Зайдя в квартиру, спасатели увидели грустного ребенка, сидящего на диване с большим грузовиком, прицепленным к пальчику. С помощью слесарного инструмента спасатели перекусили пластмассовую деталь грузовика и освободили малыша. Осмотрев руку ребенка, спасатели дали рекомендации, как обработать руку, чтобы палец не болел. Вся работа заняла несколько минут.

Такие вызовы для спасателей МАСС — не редкость. Чаще всего маленькие дети застревают в стульчике от горшка. Подобные сообщения поступают два-три раза в месяц, рассказал VN.ru начальник МАСС Дмитрий Фокин . В декабре прошлого года курьезный случай произошел в Заельцовском районе, где маленький мальчик засунул голову в кошачий домик и не смог вытащить. Спасатели с помощью мыла и воды помогли ребенку выбраться из ловушки.

А в Октябрьском районе восьмилетний ребенок нашел наручники и пристегнул себя с поднятой ногой к шкафу. Так как долго стоять на одной ноге он не смог, а ключей в доме не оказалось, пришлось вызывать спасателей МАСС. «Наручники ребенок нашел дома и решил застегнуть их одним фиксатором на ручку шкафа, другим — на своей ноге. Так как ручка расположена на высоте примерно 60 сантиметров, то находиться на полу с поднятой ногой оказалось неудобно, и ребенок позвал на помощь бабушку, которая самостоятельно снять наручники не смогла», — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.