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«БИОТУМ» выступил партнером детского праздника в Парке «Дружба»
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«БИОТУМ» выступил партнером детского праздника в Парке «Дружба» 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
1 и 2 июня в Парке культуры и отдыха «Дружба» проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Партнером праздничных программ парка выступило новое в г. Владимире предприятие «БИОТУМ», расположенное в мкр. Юрьевец (сайт предприятия — biotum.ru).
Около 2500 тысяч человек за эти дни побывали в парке и насладились профессионально организованной программой. Для гостей на сцене выступали многочисленные творческие коллективы города, работали аттракционы, были организованы дополнительные активности. Также была разработана великолепная конкурсная и анимационная программа.
В рамках конкурсной программы 100 ребят получили приятные призы от партнера праздника — предприятия «БИОТУМ». 1 июня всех гостей ждал детский праздник «Живет на всей планете народ веселый», в рамках которого стартовал детский велопробег с участием родителей и воспитанников детских садов № 12, 17 и 114 Ленинского района Владимира. На сцене проводилась развлекательная программа, игры с детьми, викторины, розыгрыши и выступление творческого коллектива Центра развития ребенка «Азбука детства».
2 июня была проведена интерактивная программа «Калейдоскоп улыбок». Детей и родителей ждали веселые игры и забавы, а также состоялся большой концерт детского вокального ансамбля «Бэби-джаз». У всех мам и пап была отличная возможность подарить праздник своим детям, покататься с ними на аттракционах и лошадях, посетить стрелковый тир.
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