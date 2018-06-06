День защиты детей отметили богородчане в Синичкином сквере

Свыше пятисот жителей района побывали на празднике, посвященному Дню защиты детей.

Досуговый центр «Богородское» в первый день лета провел для москвичей праздничную программу. Перед зрителями выступили самодеятельные коллективы района. Когда концертная программа плавно перешла в игровую, главными участниками праздничного мероприятия стала богородская детвора.

На праздничной площадке работали прикладные мастер-классы, аквагримеры, которые преображали лица детей. Большой популярностью, как всегда, пользовался надувной батут: ребят невозможно было отвлечь от этого развлечения даже горячей выпечкой, бесплатно выданной в кафе.

Взрослые, в свою очередь, могли насладиться игрой в настольный теннис, шашки и шахматы. На празднике можно было записаться в любую секцию ДЦ «Богородское».

Когда праздничная программа закончился, дети не спешили расходиться по домам. А организаторы пригласили москвичей на следующие праздники, которых летом в районе будут проводиться достаточно много.

И следующий такой праздник состоится 7 июня в народном парке «Янтарная горка». Его начало в 16.30.