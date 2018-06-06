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Благодаря президентскому гранту в Архангельске откроют трудовые мастерские для детей с аутизмом
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Благодаря президентскому гранту в Архангельске откроют трудовые мастерские для детей с аутизмом 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Трудовые мастерские для детей и подростков с аутизмом откроются в Архангельске. Такая возможность у проекта появилась благодаря президентскому гранту в размере 3,3 миллиона рублей. Его выиграла общественная организация «Ангел».
«Ангел» уже не впервые становится победителем конкурса президентских грантов. Так, в конце 2016 года им удалось выиграть 4 миллиона рублей на создание первого в регионе центра для детей с аутизмом. В 2017 году Президентский фонд выделил 1,8 миллиона рублей на открытие кабинета по формированию навыков социально-бытовой адаптации и самообслуживания у подростков с аутизмом на базе уже созданного центра.
Мастерские разместятся в новом здании коррекционного центра «Азимут». Сейчас там завершается ремонт.
— Специалисты «Азимута» будут формировать у детей и подростков с аутизмом трудовые умения и навыки, необходимые для дальнейшей жизни в обществе. Кроме того, в мастерских будет проходить и профориентационная работа. Ребятам расскажут про гончарное дело, вышивание, деревообработку, растениеводство, — рассказала председатель РОО «Ангел» Мария Пискунова.
Одновременно в мастерских смогут заниматься не менее четырёх детей или подростков с аутизмом, продолжительность занятий — от часа и более.
По данным Архангельского психоневрологического диспансера, на начало 2018 года в регионе зарегистрировано более 300 детей с РАС, нуждающихся в коррекционной помощи.
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