50 тысяч подмосковных детей научат плавать

Порядка 50 тысяч детей планируют обучить плаванию в рамках акции «Научись плавать», которая пройдет в лагерях Подмосковья летом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 6 июня.

Дмитрий Пестов. «В прошлом году благодаря акции научились плавать 37 тысяч детей, обучающихся в 547 учебных заведениях. В 2018 году планируется привлечь в полтора раза больше детей. Главная задача этой акции — снизить количество несчастных случаев на водоемах, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения», — сказал заместитель председателя правительства Мособласти

Акция рассчитана на детей в возрасте от шести до 16 лет. Занятия проводятся в спортивно-оздоровительных центрах, лагерях. Детей обучают практическим навыкам плавания и безопасного поведения на воде. Также спасатели учат базовым правилам спасения на воде и оказанию первой медицинской помощи утопающим, уточняется в сообщении.

Всего на территории региона этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах.