Около 50 тыс. детей в Подмосковье научат плавать спасатели в 2018 г.

В рамках акции «Научись плавать» в Подмосковье планируется провести занятия для 50 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«На территории Подмосковья началась традиционная акция «Научись плавать». В прошлом году благодаря акции научилось плавать 37 тыс. детей, обучающихся в 547 учебных заведениях. В 2018 г. планируется привлечь в 1,5 раза больше детей. Главная задача этой акции — снизить количество несчастных случаев на водоемах, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.

Как уточняется, акция «Научись плавать» рассчитана на детей в возрасте от шести до 16 лет. Занятия по плаванию проводятся в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях Подмосковья, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием детей.

В пресс-службе пояснили, что занятия обычно проводятся в бассейнах. Детей обучают практическим навыкам плавания и безопасного поведения на воде. Также спасатели учат базовым правилам спасения на воде и оказанию первой медицинской помощи утопающим.