Ещё
Летом около 50 тыс. детей в Московской области научатся плавать
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Летом около 50 тыс. детей в Московской области научатся плавать 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Порядка 50 тысяч детей планируют обучить плаванию в рамках акции «Научись плавать», которую проведут в лагерях Подмосковья летом, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
На территории Подмосковья началась традиционная акция «Научись плавать». Она рассчитана на детей в возрасте от шести до 16 лет. Занятия по плаванию проводятся в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях на территории Московской области, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием детей.
«В прошлом (2017 году — ред.) году благодаря акции научилось плавать 37 тысяч детей, обучающихся в 547 учебных заведениях. В 2018 году планируется привлечь в полтора раза больше детей. Главная задача этой акции — снизить количество несчастных случаев на водоемах, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения», — сказал Пестов.
Занятия в бассейнах проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», регионального отделения ВОСВОД. Детей обучают практическим навыкам плавания и безопасного поведения на воде. Также спасатели учат базовым правилам спасения на воде и оказанию первой медицинской помощи утопающим.
РИАМО: последние новости
Глава Подольска поздравил жителей горокруга с Днем защиты детей На портале mos.ru появится услуга предварительной записи на прием в «Мосгортур» Москвичи могут оформить справки для поездки в детские лагеря в любой поликлинике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить11
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Ляпы в советских кинохитах10
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение