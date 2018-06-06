В Нижегородском ГУФСИН прокомментировали смерть в Доме ребёнка в ИК №2 

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний прокомментировало факт смерти ребёнка в филиале Дома ребёнка МСЧ-52 ФСИН России. В этом Доме ребёнка находятся дети в возрасте до трёх лет осуждённых женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии №2.
В комментарии ГУФСИН сказано, что ведомство провело служебную проверку совместно с представителями Росздравнадзора. По итогам проверки фактов неоказания медицинской помощи и нарушений со стороны медицинских работников Дома ребёнка не установлено. Штат врачебного и медицинского персонала составляет 20 единиц и полностью укомплектован. Материально-техническое и лекарственное обеспечение соответствует нормативам, проведены мероприятия по оборудованию групповых и спальных помещений Дома ребёнка камерами видеонаблюдения.
Смерть малыша в доме ребёнка при исправительной колонии №2 была зафиксирована в 31.03.2018, однако информация об этом появилась только накануне, когда пресс-служба областной прокуратуры обнародовала результаты проверки по факту произошедшего.