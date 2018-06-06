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Новейшее направление в мировой практике развивают в Обручевском районе
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Новейшее направление в мировой практике развивают в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 18 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
В рамках Дня защиты детей в структурном подразделении Университета имени Пирогова, Российской детской клинической больнице, состоялся официальный запуск и презентация новейшего направления детской реабилитации «Реабилитация интеллекта».
«Реабилитацию интеллекта» теперь стало возможно проводить на первых этапах лечения детей с тяжелыми нарушениями речи и движений. В институте Гуттманна (Барселона, Испания) разработали специальную программу, на основе которой оборудовали компьютерные классы и кабинеты нейропсихологов отделения медицинской реабилитации РДКБ. Все специалисты отделения прошли подготовку и обучение в испанском институте. «Ребенку кажется, что он просто играет, но на самом деле мы продолжаем его развитие в том направлении, которое ему наиболее необходимо. Самое важное, что он может заниматься этим еще и дома, — рассказала медицинский психолог РДКБ Ксения Николаевна Дементьева. — Благодаря программе тренируется память, внимание, исполнительные функции, существуют также различные задания на развитие речи. Есть дети с травмами головы, у которых может образоваться левостороннее игнорирование — то есть с правой стороны ребенок видит, а слева нет. В таких случаях программа тоже помогает тренироваться, выявлять проблему, работать с ней». На торжественном открытии направления присутствовали главный специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации Галина Евгеньевна Иванова, заведующий кафедрой реабилитации и спортивной медицины РНИМУ имени Пирогова Борис Александрович Поляев, и.о. главного врача РДКБ Кирилл Владимирович Константинов, заведующая отделением медицинской реабилитации РДКБ Ольга Арленовна Лайшева, а также генеральный директор института Гутмманна Жузеп Мария Рамирес.
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