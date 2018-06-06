Детский духовой оркестр из Новогиреева стал дипломантом конкурса детских оркестров ЦФО

Смотр-конкурс «Спасская башня — детям» проходил при поддержке мэра и правительства Москвы . Стали известны итоги этого творческого состязания.

Детский духовой оркестр ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова принял участие в Фестивале детских духовых оркестров «Спасская башня — детям». Фестиваль проходил в Московском парке «Зарядье». Этот фестиваль проводится ежегодно в рамках смотра-конкурса детских и молодежных духовых оркестров, групп барабанщиков и мажореток Центрального федерального округа. Духовой оркестр Детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова стал дипломантом этого престижного смотра-конкурса, что является значимым и весомым творческим достижением юных музыкантов из Новогиреева.

Фото с сайта Объединенной школы искусств «Кусково».