Оренбургские детсады вошли в число лучших во всей стране 

Накануне завершился Всероссийский смотр-конкурс на самый образцовый детский сад. В числе лучших оказались 6 дошкольных образовательных учреждений Оренбуржья.
Всего в конкурсе участвовали 42 тыс. детсадов из разных уголков страны. В итоге к участию в заключительном этапе — выставочных мероприятиях — допустили чуть больше 6,1 тыс. дошкольных учреждений.
Участники продемонстрировали результаты оздоровительной деятельности детей, а также их интеллектуального, социально-личностного и творческого развития.
По итогам смотра-конкурса из Оренбуржья в число призеров вошли:
детский сад «Колосок» села Елшанка Первая Бузулукского района;
детский сад №20 города Бузулука;
детский сад «Сказка» Кувандыкского городского округа;
детский сад «Теремок» Кувандыкского городского округа;
детский сад «Теремок» поселка Новоорск;
детский сад № 1 поселка Энергетик Новоорского района.