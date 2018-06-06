Оренбургские детсады вошли в число лучших во всей стране

Накануне завершился Всероссийский смотр-конкурс на самый образцовый детский сад. В числе лучших оказались 6 дошкольных образовательных учреждений Оренбуржья.

Всего в конкурсе участвовали 42 тыс. детсадов из разных уголков страны. В итоге к участию в заключительном этапе — выставочных мероприятиях — допустили чуть больше 6,1 тыс. дошкольных учреждений.

Участники продемонстрировали результаты оздоровительной деятельности детей, а также их интеллектуального, социально-личностного и творческого развития.

По итогам смотра-конкурса из Оренбуржья в число призеров вошли:

детский сад «Колосок» села Елшанка Первая Бузулукского района;

детский сад №20 города Бузулука;

детский сад «Сказка» Кувандыкского городского округа;

детский сад «Теремок» Кувандыкского городского округа;

детский сад «Теремок» поселка Новоорск;

детский сад № 1 поселка Энергетик Новоорского района.