В Челябинской области от укусов клещей пострадали полторы тысячи детей

С начала сезона от укусов клещей в Челябинской области пострадали более 5,7 тысячи человек, из них 1,5 тысячи — это дети. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 33 южноуральца. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

В прошлом году на 1 июня динамика была практически та же. Тогда за помощью к врачам обратились 5766 человек, в том числе 1536 детей.

— На сегодняшний день на Южном Урале от клещевого энцефалита привиты 136 тысяч 567 человек, из них 99 тысяч 267 детей, — добавила Лучинина.

В регионе продолжают обрабатывать парки и детские лагеря от опасных насекомых. В Роспотребнадзоре напомнили, что экскурсии, походы и прогулки за пределы детских загородных учреждений сейчас запрещены.

О том, где проверить клеща на энцефалит и другие инфекции и за сколько это можно сделать в Челябинске, читайте в нашем материале.