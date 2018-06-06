Ещё
В Челябинской области от укусов клещей пострадали полторы тысячи детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В Челябинской области от укусов клещей пострадали полторы тысячи детей 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
С начала сезона от укусов клещей в Челябинской области пострадали более 5,7 тысячи человек, из них 1,5 тысячи — это дети. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 33 южноуральца. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.
В прошлом году на 1 июня динамика была практически та же. Тогда за помощью к врачам обратились 5766 человек, в том числе 1536 детей.
— На сегодняшний день на Южном Урале от клещевого энцефалита привиты 136 тысяч 567 человек, из них 99 тысяч 267 детей, — добавила Лучинина.
В регионе продолжают обрабатывать парки и детские лагеря от опасных насекомых. В Роспотребнадзоре напомнили, что экскурсии, походы и прогулки за пределы детских загородных учреждений сейчас запрещены.
О том, где проверить клеща на энцефалит и другие инфекции и за сколько это можно сделать в Челябинске, читайте в нашем материале.
74.ru: последние новости
«Новорожденные не защищены»: из роддомов и поликлиник Челябинска пропала вакцина от туберкулёза Сифон, компостер и кассетник: что думают современные дети о вещах из XX века Молотком по губам: в челябинском горсаду демонтировали спорный арт-объект
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»46
Почему Безруков стал так много пить12
Ляпы в советских кинохитах10
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение