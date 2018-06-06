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Мыльное шоу, создание игрушек и рисование на песке: праздник в День защиты детей состоялся в Перовском парке
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Мыльное шоу, создание игрушек и рисование на песке: праздник в День защиты детей состоялся в Перовском парке 

Управа района Новогиреево 8 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
В День защиты детей, который отмечается в России 1 июня, в Перовском парке устроили праздник, который увлек и порадовал множество маленьких жителей района Новогиреево и других районов ВАО.
Для этого постаралось множество детских учреждений и организаций, принявших участие в программе праздника. Увлекательные мастер-классы по самым модным направлениям изобразительного творчества — рисованию на песке и аппликации — устроил центр Милград Kids. Специалисты культурного центра «Интеграция» научили всех желающих делать яркие забавные игрушки. Центральным номером праздничной программы стало создание всем миром колоссального мыльного пузыря, которое устроил детский квестологический центр «Перезагрузка». Красивое и веселое шоу мыльных пузырей от этого же центра завершило программу активностей, но не праздник — гостям парка, среди которых большинство составляли семьи с детьми всех возрастов, предложили концертные номера в исполнении детских творческих коллективов — музыкальной студии «Улица детства», МосАрта и детского семейного клуба «МАНЯНЯ».
Фото с сайта Перовского ПКиО.
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