Воспитанники центра «Аист» Рязанского района приняли участие в празднике ко Дню защиты детей

Воспитанники центра «Аист», занимающиеся в театральной студии «Орфей», представили зрителям праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей. Концерт состоялся в детской библиотеке №104. Об этом рассказали в администрации досугового учреждения.

— В программу вошли не только детские песни, но и взрослые произведения. Среди прочего прозвучал романс на стихи великого русского поэта Пушкина «Я Вас любил…». Также дети с удовольствием исполняли военно-патриотические стихи и песни. В рамках концерта состоялось торжественное вручение благодарственных писем воспитанникам студии «Орфей» от управы Рязанского района за участие в большом праздничном концерте 9 Мая, — добавил сотрудник центра.

Напомним, что центр «Аист» находится по адресу Мещерский переулок, дом 2, корпус 5. (мю)