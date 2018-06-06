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Воспитанники центра «Аист» Рязанского района приняли участие в празднике ко Дню защиты детей
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Воспитанники центра «Аист» Рязанского района приняли участие в празднике ко Дню защиты детей 

Управа Рязанского района 1 час назад
Воспитанники центра «Аист», занимающиеся в театральной студии «Орфей», представили зрителям праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей. Концерт состоялся в детской библиотеке №104. Об этом рассказали в администрации досугового учреждения.
— В программу вошли не только детские песни, но и взрослые произведения. Среди прочего прозвучал романс на стихи великого русского поэта Пушкина «Я Вас любил…». Также дети с удовольствием исполняли военно-патриотические стихи и песни. В рамках концерта состоялось торжественное вручение благодарственных писем воспитанникам студии «Орфей» от управы Рязанского района за участие в большом праздничном концерте 9 Мая, — добавил сотрудник центра.
Напомним, что центр «Аист» находится по адресу Мещерский переулок, дом 2, корпус 5. (мю)
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