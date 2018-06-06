Почём детский отдых? Сколько стоит отправить ребенка в воронежский лагерь

Рядом с городом

Пожалуй, пристроить ребёнка в пришкольный лагерь, если родители не обеспокоились этим заранее, уже не получится. И хотя с 1 июня в городе начали работать 105 пришкольных лагерей дневного пребывания — на две больше, чем в прошлом году, — рассчитаны они всего на один поток и 3,5 тысячи мест. Чем они хороши? Во-первых, — рядом с домом, во-вторых, платить надо только за питание. И пусть оплата по сравнению с прошлым годом выросла на 500 рублей, цены всё равно не кусаются: за 21 день — 2 058 рублей.

А вот приобрести путёвку в загородные лагеря ещё реально. Как рассказала директор муниципального центра детского отдыха «Перемена» Олеся Персиянова, резервирование путёвок стартовало в феврале, но и сейчас продолжается набор на некоторые основные или дополнительные смены.

Стоимость путёвки в муниципальные лагеря — 21 950 рублей за 21 день, или 1 045 рублей в сутки. С учётом субсидий, работникам бюджетной сферы придётся выложить за ребёнка 10 308 рублей, иным работникам –14 674 рубля. Десятидневные смены стоят, соответственно, 4 908 рублей для бюджетников и 6 987 рублей для остальных. Как уверила Персиянова, все учреждения соответствуют стандартам безопасности: территория охраняется профессионалами, работают автоматические системы оповещения, проверена пожарная безопасность.

По словам руководителя управления образования и молодёжной политики Воронежа Любови Кулаковой, право на компенсацию частичной стоимости путёвки имеют все граждане, которые проживают и зарегистрированы на территории Воронежа. Сама компенсация остаётся в прежних пределах: 80% от базовой стоимости путёвки для работников бюджетной сферы (потребуется предъявить справку с места работы с указанием именно этой сферы. — Ред.) и 50% всем другим категориям работников.

От лагеря до санатория

По подсчётам руководителей муниципальных лагерей, число желающих отдать своего ребёнка в загородный детский лагерь ежегодно увеличивается на 5-7%. Растёт и количество мест. Всего в этом году в 12 муниципальных и ведомственных лагерях и одной спортивной базе смогут отдохнуть 7850 школьников, что на 2,3% больше, чем в прошлом году. Как и год назад, открыты муниципальные лагеря: «Кировец», «Голубой экран», «Полёт», «Алмаз», «Маяк», «Костёр» и «Восток-4».

Почему увеличивается спрос, рассказала директор детского муниципального лагеря «Алмаз» Лилия Щупка:

«Каждый год стараемся разнообразить программу. Черпаем идеи мероприятий у постоянных гостей лагеря, которые знают новые веяния, что сейчас востребовано и интересно. В день проходит по пять мероприятий — это разнообразные игры, шоу, праздники. Работают по десять мастерских по увлечениям. В этом году в третий раз у нас запланирован театральный фестиваль: под заезд оформим сцену, есть хорошая костюмерная. В постановке будет участвовать весь отряд, включая новичков».

Частные пригородные лагеря тоже предлагают свои услуги. Цены здесь более серьёзные. Например, в одном из них пятидневная тематическая смена с дневным пребыванием стоит 8,5 тысяч рублей, а девятидневный отдых в стационарном лагере — около 19 тысяч рублей.

Кроме того, дети, которые по состоянию здоровья нуждаются в санаторно-курортном лечении, имеют право на соответствующую путёвку. Сомовский санаторий для детей принимает ребят от 3 до 11 лет, страдающих неспецифической бронхо-лёгочной патологией, заболеваниями верхних дыхательных путей, нарушением осанки и др. А название Графский туберкулёзный санаторий говорит само за себя, здравница рассчитана на ребят от 7 до 17 лет. Путёвка бесплатная, правда, в обоих случаях её нужно получить у лечащего педиатра.

Загорать или работать

Турфирмы тоже предлагают варианты детского отдыха. При этом в лагерь у Чёрного моря в Краснодарском крае самая дешёвая путёвка, которую нам удалось отыскать, стоила 30 тысяч рублей на 19 дней, да ещё «с условиями на этаже». За «условия в номере» нужно доплатить три тысячи рублей. Кроме того, к стоимости путёвки следовало приплюсовать «пакет дорожных расходов» — примерно 13 тысяч рублей. Самая дорогая детская путёвка в лагерь Краснодарского края тянула на 68 тысяч рублей. За эти деньги, помимо питания, разных тренингов и мастер-классов, обещали обучить погружению с аквалангом, скалолазанию, управлению морскими судами, походы в горы, катание на лошадях и пр.

Детский отдых в Крыму тоже недешёвый: от 36 до 53 тысяч рублей, а если с развивающей программой, то 65-79 тысяч рублей. Есть также детские путёвки в Черногорию, Болгарию, Грецию. Цена — от 70 тысяч рублей.

Нет денег? Помните: подростки летом могут не только отдыхать, но и работать. Центр занятости населения «Молодёжный» готов поспособствовать трудоустройству на лето, правда, на конец прошлой недели у них было всего три предложения от воронежских компаний.