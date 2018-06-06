Стартовала первая смена летнего клуба в «Атланте»

4 июня в первый день летней смены ребята вместе с вожатыми провели командную игру. А также узнали, кто и чем любит заниматься.

После игры для ребят была организована фитнес-зарядка со спорт-инструктором Мией Марьяппу. На свежем воздухе дети занимались спортом и танцевали.

Также ребята посетили мастер-класс руководителя изостудии «Яркий мир» Златы Матвеевой, где научились технике аппликации и оригами и создали объемный цветок из разноцветной бумаги.

Продолжился первый день смены соревнованиями в ловкости, сообразительности и смекалке. Дети весело отпраздновали начало каникул.

Здорово, что вместе с занимающиеся в летнем клубе «ATLANT CAMP» во всех мероприятиях приняли участие юные жители Ясенево из соседних домов.