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Стартовала первая смена летнего клуба в «Атланте»
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Стартовала первая смена летнего клуба в «Атланте» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
4 июня в первый день летней смены ребята вместе с вожатыми провели командную игру. А также узнали, кто и чем любит заниматься.
После игры для ребят была организована фитнес-зарядка со спорт-инструктором Мией Марьяппу. На свежем воздухе дети занимались спортом и танцевали.
Также ребята посетили мастер-класс руководителя изостудии «Яркий мир» Златы Матвеевой, где научились технике аппликации и оригами и создали объемный цветок из разноцветной бумаги.
Продолжился первый день смены соревнованиями в ловкости, сообразительности и смекалке. Дети весело отпраздновали начало каникул.
Здорово, что вместе с занимающиеся в летнем клубе «ATLANT CAMP» во всех мероприятиях приняли участие юные жители Ясенево из соседних домов.
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