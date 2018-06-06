Стало известно, в каких водоемах Нижегородской области можно купаться

Стало известно, в каких водоемах Нижегородской области можно купатьсяКак сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области по состоянию на 4 июня проверено и принято в эксплуатацию 12 пляжей Нижегородской области, 2 из них — в Нижнем Новгороде.

Там, в Нижнем Новгороде официально разрешено купаться на двух озерах в Щелковском хуторе: Верхнем и Третьем озерах.

В Нижегородская область открыты 10 пляжей, среди которых:

— ООО ДОЛ «Сокол» (Горьковское водохранилище, Городецкий район) — детский оздоровительный лагерь.

— база отдыха «Изумрудное» (Горьковское водохранилище, Городецкий район).

— озеро Свято, ДОЛ «Лесная здравница» (Павловский район) — детский оздоровительный лагерь.

— пруд Боровое (ЗАТО г. Саров).

— пруд Протяжка (ЗАТО г. Саров).

— Горьковское вдхр., турбаза «Гребешок» (Городецкий район).

— Горьковское вдхр., ГБУНО Спортивная база «Фора» (Городецкий район) — детский спортивный лагерь.

— озеро Кусторка, ООО «Солнечный» (Павловский район) — детский оздоровительный лагерь.

— пляж «Беленький песочек» (г.о. г. Выкса).

— пляж «Верхний пруд» (г.о. г. Выкса).