«Поезд безопасности» прибыл к ребятам, отдыхающим в лагере «Новое поколение» Пермского края

В Пермском крае в ребячий лагерь «Новое поколение» прибыл «Поезд безопасности». Профилактическое мероприятие заключается в обучении детей правилам личной безопасности посредством информационно-познавательной игры.

Программа «Поезда безопасности» включала в себя несколько станций: «Безопасная дорога», «Боевой рубеж», «Если друг оказался вдруг…», «Общественное место», «Моя личная безопасность», «Предупреждение, спасение, помощь», «Нет насилию», «Железная дорога». Проходя каждый этап, ребята общались с сотрудниками силовых ведомств и представителями общественных организаций.

Так, на станции «Общественное место» с детьми беседовали полицейские. Стражи порядка объяснили подросткам как не стать жертвой преступления, как обезопасить сохранность своего имущества и как безопасно проводить летние каникулы. Кроме этого, полицейские более подробно остановились на некоторых статьях Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, объяснив, какая ответственность предусмотрена за те или иные преступления, правонарушения.

Сотрудники ГИБДД в свою очередь еще раз напомнили ребятам Правила дорожного движения, продемонстрировали оснащение служебного автомобиля и ответили на вопросы детей.

Представители МЧС познакомили детей со своей службой, рассказав об основных задачах. После этого в форме вопрос-ответ спасатели повторили с ребятами алгоритм действий в случае возникновения пожара, а также при несчастном случае на воде.

Одной из самых интересных «станций», по мнению ребят, стала та, на которой состоялось их знакомство с профессией полицейского-кинолога. Подростки не только узнали о том, как осуществляется дрессировка служебных собак, но и смогли увидеть их показательные выступления. В завершение беседы с полицейским-кинологом у детей была возможность задать интересующие их вопросы и погладить четвероногого помощника.

Также в ходе «движения» по другим «станциям» школьники поговорили со специалистами о безопасном поведении на железной дороге, в сети Интернет, о пагубном влиянии вредных привычек, а также как развить коммуникативные навыки.

«Поезд безопасности» продолжит свой путь по детским оздоровительным лагерям Прикамья для того, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок узнали, что такое личная безопасность и как себя вести при возникновении незнакомых ситуаций.