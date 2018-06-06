Почему в Перми нет вакцины для детей? 

Сыну не поставили прививку БЦЖ в родильном доме по медицинским показаниям. Вакцинировать его должны в поликлинике. Мне сказали, что с наличием вакцин сейчас проблемы. Так ли это?
«Иммунизацию вакциной БЦЖ детям проводят в роддомах, в поликлиниках используют вакцину БЦЖ-М. Проблем с ними в Пермском крае нет, — отвечает главный эпидемиолог Пермского края Кирилл Овчинников. — На складе сейчас находится более 193 тысяч доз БЦЖ, также есть 3,5 тысячи доз БЦЖ-М. Медицинским организациям выделяют необходимое количество вакцины. На этой неделе ожидается поступление вакцины БЦЖ-М. Она будет приходить в регион поэтапно. В общей сложности край получит 120 тысяч доз».