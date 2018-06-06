Ещё
«Икар» и «Дружба» готовы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

«Икар» и «Дружба» готовы 

ТВ-МИГ 59 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Андрей Шохин проверил готовность муниципальных летних оздоровительных лагерей. Глава администрации города Владимира посетил «Икар» и «Дружбу». В «Дружбе» с 5 июня стартовала первая смена, а в «Икар» дети приедут в субботу.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Андрей Шохин приехал без предупреждения. Директор лагеря «Икар» к визиту оказался готов и познакомил главу администрации с распорядком дня в лагере и грядущими сменами, одну из которых назвали «Виват, чемпионат! Болеем за наших!». Как вы понимаете, она имеет прямое отношение к мундиалю.
Вместе с Андреем Шохиным в лагерь приехала и новоиспечённая глава городского управления по делам молодёжи Ольга Молева. Она сообщила, что каждый из муниципальных лагерей в первую смену примет по 350 детей. Педагогический, медицинский персонал и поварские бригады полностью сформированы.
Полицейские доложили главе администрации, что будут работать с охранными предприятиями в постоянном контакте. Большому летнему сезону предшествовали ремонтные работы и антиклещевая обработка.
«Андрей Шохин прошел по новым асфальтированным дорожкам и обновленной площадке для линеек, осмотрел спальни и санузлы, медицинский блок и склад для хранения продуктов. В одном из спальных корпусов Шохин заметил небрежно окрашенную оконную раму, на центральной площадке для линеек обратил внимание на неправильно отрегулированную систему автоматического полива клумб, из-за чего вода попадает на пешеходную дорожку», — сообщают в горадминистрации
В конце обхода Андрей Шохин дал распоряжение в кратчайшие сроки устранить недочёты. В целом глава администрации остался доволен подготовкой лагеря к приёму детей. «Вместе с депутатами городского совета мы направили на ремонт лагеря дополнительные средства. Понимаю, что вы старались, но из увиденных сегодня мелочей складывается общее впечатление о вашей работе. Поэтому у вас только один вариант — оперативно исправить недостатки и обеспечить нашим детям полноценный, здоровый отдых», — добавил Андрей Шохин.
ТВ-МИГ: последние новости
Плата за детсад во Владимире подрастет Конкурс НПП «БИОТУМ»: охрана труда глазами детей Рисунки владимирских детей полетят в космос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить11
Чем Градский обидел Кончаловского
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Роли, которые актёры возненавидели
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение