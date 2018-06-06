«Икар» и «Дружба» готовы

Андрей Шохин проверил готовность муниципальных летних оздоровительных лагерей. Глава администрации города Владимира посетил «Икар» и «Дружбу». В «Дружбе» с 5 июня стартовала первая смена, а в «Икар» дети приедут в субботу.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Андрей Шохин приехал без предупреждения. Директор лагеря «Икар» к визиту оказался готов и познакомил главу администрации с распорядком дня в лагере и грядущими сменами, одну из которых назвали «Виват, чемпионат! Болеем за наших!». Как вы понимаете, она имеет прямое отношение к мундиалю.

Вместе с Андреем Шохиным в лагерь приехала и новоиспечённая глава городского управления по делам молодёжи Ольга Молева. Она сообщила, что каждый из муниципальных лагерей в первую смену примет по 350 детей. Педагогический, медицинский персонал и поварские бригады полностью сформированы.

Полицейские доложили главе администрации, что будут работать с охранными предприятиями в постоянном контакте. Большому летнему сезону предшествовали ремонтные работы и антиклещевая обработка.

«Андрей Шохин прошел по новым асфальтированным дорожкам и обновленной площадке для линеек, осмотрел спальни и санузлы, медицинский блок и склад для хранения продуктов. В одном из спальных корпусов Шохин заметил небрежно окрашенную оконную раму, на центральной площадке для линеек обратил внимание на неправильно отрегулированную систему автоматического полива клумб, из-за чего вода попадает на пешеходную дорожку», — сообщают в горадминистрации

В конце обхода Андрей Шохин дал распоряжение в кратчайшие сроки устранить недочёты. В целом глава администрации остался доволен подготовкой лагеря к приёму детей. «Вместе с депутатами городского совета мы направили на ремонт лагеря дополнительные средства. Понимаю, что вы старались, но из увиденных сегодня мелочей складывается общее впечатление о вашей работе. Поэтому у вас только один вариант — оперативно исправить недостатки и обеспечить нашим детям полноценный, здоровый отдых», — добавил Андрей Шохин.