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Фестиваль приемных семей Москвы пройдет 10 июня
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Фестиваль приемных семей Москвы пройдет 10 июня 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Семейный квест, концерт, мастер-классы ждут участников фестиваля приемных семей Москвы, который пройдет 10 июня, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы,
«Десятого июня 2018 года в 12 часов состоится Московский городской фестиваль приемных семей. Это праздник для приемных семей, опекунов, попечителей, усыновителей — всех тех, кто открыл свои сердца детям», — говорится в сообщении.
Фестиваль откроется концертом творческих коллективов с участием приемных семей. В программе праздника творческие мастер-классы, анимационная программа, увлекательный семейный квест, шоу мыльных пузырей и другое.
В фестивале примет участие более 300 человек.
Фестиваль проводится с целью поддержки сообщества приемных семей города Москвы, популяризации их миссии, а также оказания содействия в развитии семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
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