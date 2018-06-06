Фестиваль приемных семей Москвы пройдет 10 июня

Семейный квест, концерт, мастер-классы ждут участников фестиваля приемных семей Москвы, который пройдет 10 июня, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы,

«Десятого июня 2018 года в 12 часов состоится Московский городской фестиваль приемных семей. Это праздник для приемных семей, опекунов, попечителей, усыновителей — всех тех, кто открыл свои сердца детям», — говорится в сообщении.

Фестиваль откроется концертом творческих коллективов с участием приемных семей. В программе праздника творческие мастер-классы, анимационная программа, увлекательный семейный квест, шоу мыльных пузырей и другое.

В фестивале примет участие более 300 человек.

Фестиваль проводится с целью поддержки сообщества приемных семей города Москвы, популяризации их миссии, а также оказания содействия в развитии семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.