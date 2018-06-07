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В Москве пройдет Фестиваль приемных семей
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В Москве пройдет Фестиваль приемных семей 

Letidor.ru 52 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Ежегодный традиционный праздник состоится 9 и 10 июня.
Фестиваль проводится с целью поддержки сообщества приемных семей города Москвы, популяризации их благородной миссии, а также развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
9 июняприемные семьи примут участие в экскурсионной прогулке на теплоходах по Москва-реке.
10 июняв старинном московском парке «Красная Пресня»фестиваль откроется концертом творческих коллективов Москвы, в нем примут участие и сами приемные семьи.
В программе праздника — полезные и веселые занятия для детей и взрослых: творческие мастер-классы, увлекательный семейный квест, анимационная программа для всех возрастов, фокусы, химическое шоу, шоу мыльных пузырей.
Начало праздника в парке в 12:00. Приглашаются все желающие.
Организатор фестиваля — Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
Фото: пресс-служба мероприятия
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