В Москве открылся летний танцевальный лагерь PROДЛЕНКА

Его организаторы подготовили для детей от 7 до 14 лет насыщенную развлекательную программу.

Ребят ждут танцевальные мастер-классы по направлениям: классика, modern-jazz, hip-hop, contemporary, jazz-funk, актерское мастерство, воркшопы и кинопросмотры PROХОРОШЕЕ. Также в рамках программы с детьми будут работать приглашенные гости из мира танцев.

PROДЛЕНКА — это лагерь, организованный создателями проекта PROТАНЦЫ. Креативным продюсером и идейным вдохновителем центра является хореограф, наставник и член жюри шоу «Танцы» на ТНТ Мигель

Расписание программы с понедельника по пятницу:

с 10:00 до 14:00 — утренняя группа

с 14:30 до 18:30 — дневная группа

Официально продленка стартовала 4 июня, но у всех желающий ещё есть возможность присоединиться.

Получить подробную информацию и приобрести билет можно ЗДЕСЬ.

Фото: пресс-служба проекта PROТАНЦЫ