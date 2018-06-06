Сеть теннисных центров «Малышковый теннис»

Здесь на занятиях по большому теннису дети становятся участниками сказки и вместе с героями выполняют различные задания, которые представлены в красочных иллюстрациях. Цель методики Центра — пробуждать в малышах интерес к спорту, а не принуждать и заставлять их заниматься.

Уроки проходят в группах из 6-8 человек и длятся всего 45 минут, чтобы ребята не уставали. Инвентарь для занятий создан специально для маленьких детей: ракетки под детские ручки, а мячики не травмоопасны.

В Москве у Центра несколько филиалов. Уточнить, где находится ближайший можно на официальном сайте школы.

Пробное занятие, как правило, бесплатное или стоит символических денег (от 600 руб.), разовое — от 1000 руб., абонемент на 1 месяц (при одном занятии в неделю) — от 3500 руб., при двух занятиях в неделю — от 5 000 руб.