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Праздник для детей из многодетных, приемных и неполных семей пройдет в Лианозове
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Праздник для детей из многодетных, приемных и неполных семей пройдет в Лианозове 

Управа района Лианозово 48 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В ближайший четверг, 7 июня, в Лианозовском парке пройдет городской благотворительный праздник «Каждому ребенку — надежная семья!» для детей из многодетных, приемных и неполных семей. Об этом рассказали в пресс-службе парка.
— Гости парка смогут принять участие в благотворительной акции и помочь нуждающимся семьям, а дети будут кататься на аттракционах бесплатно, — уточнили в пресс-службе.
Организует праздник Региональный общественный фонд поддержки многодетных, приемных и неполных семей «Дети — наше будущее» совместно с Лианозовским парком при поддержке Департамента культуры Москвы.
Мероприятие продлится с 12.00 до 15.00. Напомним, адрес парка: ул. Угличская, д. 13. (ео)
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