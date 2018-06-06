Праздник для детей из многодетных, приемных и неполных семей пройдет в Лианозове

В ближайший четверг, 7 июня, в Лианозовском парке пройдет городской благотворительный праздник «Каждому ребенку — надежная семья!» для детей из многодетных, приемных и неполных семей. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

— Гости парка смогут принять участие в благотворительной акции и помочь нуждающимся семьям, а дети будут кататься на аттракционах бесплатно, — уточнили в пресс-службе.

Организует праздник Региональный общественный фонд поддержки многодетных, приемных и неполных семей «Дети — наше будущее» совместно с Лианозовским парком при поддержке Департамента культуры Москвы.

Мероприятие продлится с 12.00 до 15.00. Напомним, адрес парка: ул. Угличская, д. 13. (ео)